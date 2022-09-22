Кому на селе жить хорошо: Женщина-аким поднимает аул в Акмолинской области

Фото: BaigeNews.kz / Асель Турар

На севере Казахстана в Акмолинской области находится Николаевский сельский округ, в который входят три аула: Петровка, Джамбул и Орнек. Уже 13 лет руководит им Елена Лысенко. Жители своим акимом, похоже, довольны, учитывая исход прошлогодних выборов. В числе главных проблем, на которых сосредоточена героиня материала, – дороги, освещение, качественная питьевая вода и создание условий для развития бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Николаевский сельский округ расположился в Астраханском районе Акмолинской области вдоль оживлённой трассы в 90 километрах от столицы. В будущем году его долгожителю - аулу Петровка исполнится 130 лет.

Вот уже 13 лет заправляет всем в трёх сёлах Елена Лысенко.

По образованию она педагог-психолог и учитель начальных классов. В местной школе проработала два десятка лет, в том числе заместителем директора по воспитательной работе. В 2009 году Лысенко предложили возглавить село, на ответственную должность её рекомендовал руководитель одного из хозяйств. А в 2021-м Елена Леонидовна приняла участие в прямых выборах акимов сельских округов. Судя по итогам голосования, местные жители оценили её работу по достоинству.

Средняя школа в селе Петровка. Фото Асель Турар

Десятилетия работы с детьми и, пожалуй, женская мягкость дают о себе знать. Аким старается создать комфортные условия для маленьких жителей.

"2022 год в Казахстане посвящён детям. Мы, в свою очередь, постарались, чтобы местные ребятишки не только имели доступ к хорошему образованию, но и имели возможность проводить своё свободное время с пользой. Огородили большой пустырь, организовали футбольное поле, установили детскую площадку, выделили место для строительства спортивной площадки для занятий street workout с разноуровневыми турниками. Детвора проводит здесь много времени, общаются, так сказать, офлайн. А это сегодня очень важно, учитывая "монополию" интернета. Регулярно устраиваем спортивные состязания. В ближайшее время планируем уложить брусчатку, уже посадили около трёхсот деревьев", – поделилась мыслями Елена Леонидовна.

Детский сад в селе Петровка. Фото Асель Турар

В Петровке очень был нужен фельдшерско-акушерский пункт. Вопрос решили - построили новое здание. Капитально отремонтировали Дом культуры, школу и детский сад на 60 мест, провели освещение на двух улицах. Работают библиотека и спортзал. У 80 процентов населения питьевая вода проведена в дом. Качеством её местные довольны.

Дом культуры в селе Петровка. Фото Асель Турар

Сельчане имеют доступ к системе е-gov и её услугам, легко могут получить справки при наличии цифровой подписи и удостоверения личности.

Но и о проблемах Лысенко говорит достаточно откровенно и без прикрас. В топе: дороги, освещение и качественная питьевая вода.

"В Николаевском сельском округе три населённых пункта, везде нужно асфальтировать подъездные и внутрипоселковые дороги. Люди хотят в 21 веке жить в цивилизованных условиях. Чтобы все улицы были освещены. И, конечно, для жителей очень важна качественная питьевая вода. В Джамбуле и Орнеке воду пьют из трубчатых колодцев", – подчеркнула аким.

Вопросы планируется "закрыть", благодаря программе "Ауыл – ел бесігі": на текущий и будущий годы из бюджета выделяется 125 миллионов тенге.

"У нас уже утверждёны проект и смета. И экспертизу прошли. Нужны деньги, чтобы воду подвести к селу Джамбул, на установку блок-модуля в Орнек", – уточняет Елена.

Создают неудобство сельчанам и перебои с интернетом. Среди проблем аким Петровки называет также отсутствие техники на балансе самого сельского округа либо её аренды. Отсюда сложности с вывозом мусора и снегоуборкой.

"Каждый год одни и те же вопросы с погрузкой и вывозом навоза, грейдированием дорог, свалкой твёрдых бытовых отходов. Надежды – на четвёртый уровень бюджета, все доходы будут передаваться в сельский округ. Поэтому в дальнейшем сможем нанимать необходимую технику. Также нужно выделять деньги на узаконение свалок в населённых пунктах. У нас же просто места отведены", – говорит Елена Леонидовна.

За все 13 лет своей работы аким не припомнит, чтобы у какого-нибудь сельского акимата в штате находилась пожарная машина или снегоуборочная техника. За последним приходится идти к руководителю крестьянского хозяйства – с протянутой рукой. Между тем, по трагическому примеру Костанайской области становится понятно, что сёла остаются со стихийным бедствием буквально один на один. И если Петровке ещё повезло, она находится не так уж и далеко от райцентра и даже столицы, то другим сёлам повезло куда меньше.

"У нас ни в одном селе нет пожарного депо. Если где-то, не дай бог, возгорание, тушим своими силами. Зимой другие проблемы – на всех один вездеход. А это значит, что в заснеженное время не выехать: задувает. Не можем тяжелобольных вывезти в город, даже на трассу иной раз не выбраться машине скорой помощи", – сетуют жители.

Аким уверена, что экономика села и качество жизни сегодня в первую очередь зависит от развития местного предпринимательства.

"Занятость на селе важно повышать – нужно открывать как можно больше цехов по переработке продукции крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов, развивать животноводство, овцеводство. Ну, и как я уже сказала, переработку. К людям нужно лицом повернуться", – подчеркнула Елена Лысенко.

Глава сельского округа призналась, что стремится свести к минимуму барьеры для развития деревенского бизнеса. И программа проектного офиса "Ауыл АМАНАТЫ" здесь оказалась очень даже кстати. Акимы прошли обучение, а в казахстанских сёлах работали мобильные группы, стремясь получить обратную связь. Тренеры учили собирать микроданные, проводить маркетинговый анализ, определять перспективные направления для развития экономики села, а также навыкам запуска потенциально прибыльных бизнес-проектов.

"На семинарах по повышению доходов населения и благосостояния мы много нового для себя узнали, на практике разбирали ряд кейсов, которые применимы в наших условиях. Я понимаю, что будущее за бизнес-инициативами, и здесь важно повышать финансовую грамотность жителей; объяснять нюансы, показывать им, какие перспективы открываются при объединении в кооперативы и кредитовании под 2,5 процента. Но реальное положение дел таково, что наши люди набирают кредиты для развития животноводства, доят несколько коров, продают полученные молоко и сметану, не задумываясь о возможностях переработки молочной продукции и её масштабирования. Нужно время, и думаю, уже скоро мы увидим, как группы из друзей, родных, коллег развивают бизнес сообща", – поделилась мыслями аким.

При этом Елена Лысенко отметила и другую проблему. За большим кредитом для развития собственного бизнеса нужно обращаться в банк второго уровня. А тот небольшие саманные дома большинства сельчан с изначально низкой стоимостью в качестве залогового имущества не рассматривает. А значит, к первоначальному списку вопросов добавляется ещё и страх не получить кредитные деньги.

В планах у женщины-акима – продолжить работу по общему благоустройству, освещению улиц, текущему ремонту дорог в сёлах округа, поддержке МСБ. Запланированы социальные проекты для одиноких пожилых людей, инвалидов, многодетных семей.

В целом Петровка считается аулом перспективным, ведь здесь немало молодежи, регулярно приезжают молодые специалисты – по программе "С дипломом в село", возвращаются, отучившись, и "свои". Вместе с тем, считают сельчане, государство сегодня должно повернуться лицом к аулам, ведь будущее за ними: именно они кормят города.

Фото Асель Турар