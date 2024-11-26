Кому из должников запретят выезд из Казахстана

В Судебной администрации обсудили проблемные вопросы, связанные с выездом должников за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие решили провести по результатам анализа практики санкционирования судами постановлений судебных исполнителей о приостановлении временного ограничения на выезд за пределы Казахстана должников по исполнительным документам.

Ограничивают выезд, как правило, тем, кто имеет непогашенные более трёх месяцев долги свыше 147 тысяч тенге (40 МРП).

Единственное основание, когда можно приостановить ограничение на выезд – это необходимость лечения за границей.

"Итоги анализа показали, что за 10 месяцев этого года отказано в санкционировании 867 постановлений из 1 768, или каждого второго из внесённых в суды. Отказ связан с недоказанностью необходимости проведения лечения за рубежом и отсутствия возможности лечения в своей стране", - сообщили в судебной администрации.

Должники не предоставляют медицинские документы о необходимости лечения заболевания за границей, кроме приглашения клиники. Судоисполнителями допускались факты вынесения постановлений о приостановлении временного ограничения на выезд по непредусмотренным законом основаниям (командировки, участие в соревнованиях, похороны близких родственников).

Кроме того, в качестве оснований для выезда за пределы страны на лечение указывались самые распространенные болезни, которые успешно лечатся в Казахстане - остеохондроз, гастриты, артриты, пульпиты.

Способствует такому положению дел отсутствие перечня заболеваний, для лечения которых в Казахстане отсутствуют соответствующие технологии и оборудование, отметили в судебной администрации.

Сроки приостановления также не регламентированы.

"Как результат, должники зачастую злоупотребляют своими правами и, имея многомиллионные непогашенные долги, в том числе перед государственным бюджетом и по алиментам, "обходят" применённые в отношении них ограничения. Помимо этого, системы обмена информацией госорганов по должникам недостаточно интегрированы между собой. Эта проблема также не позволяет судоисполнителям контролировать исполнение выносимых документов", - отметили в ведомстве.

По результатам обсуждения выработаны рекомендации для устранения недостатков и пробелов в этой сфере, которые направлены в уполномоченные органы.