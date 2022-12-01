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inform.kz Сегодня, 17:31
343
Сегодня, 17:31
343
Фото: inform.kz

Кому из акимов удалось сохранить свои должности

Президент Казахстана подписал указы о переназначении акимов Туркестанской, Кызылординской и Абайской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области. Он занимает эту должность с 30 августа 2022 года.

Нурлыбек Налибаев остался руководить в Кызылординской области. Акимом этого региона он является с 7 апреля 2022 года.

Нурлан Уранхаев переназначен главой Абайской области, он возглавляет регион с 11 июня 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что глава государства назначил акимов в Алматинской, Актюбинской и Костанайской областях.

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#Аким #назначение #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:31
343
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