Кому из акимов удалось сохранить свои должности

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Президент Казахстана подписал указы о переназначении акимов Туркестанской, Кызылординской и Абайской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области. Он занимает эту должность с 30 августа 2022 года.

Нурлыбек Налибаев остался руководить в Кызылординской области. Акимом этого региона он является с 7 апреля 2022 года.

Нурлан Уранхаев переназначен главой Абайской области, он возглавляет регион с 11 июня 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что глава государства назначил акимов в Алматинской, Актюбинской и Костанайской областях.