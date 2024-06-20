Кому грозит отключение горячей воды в Алматы

Долги за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

По информации акимата, общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.

"Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишаются доступа к горячей воде. Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды. Ограничение подачи горячей воды должникам - это вынужденная мера", - говорится в сообщении.

С начала текущего года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1 610 абонентов. На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165 гражданам, вовремя не погасившим платежи.

Напомним, что взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности и оформление документов с госорганов.