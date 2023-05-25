Компромат на олигархов - журналиста Аскара Джалдинова обвинили в вымогательстве 100 млн тенге

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Журналист Аскар Джалдинов сообщил о том, что его обвинили в вымогательстве 100 миллионов тенге у компании ERG, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности он описал на своей странице в Facebook.

"Компания Salem Social Media, режиссер Алишер Утев, сценаристы Асель Кадырсеит и Сергей Литовченко проиграли в апелляции по нашему спору. Решение Алмалинского районного суда №2, которое вышло в мою пользу, с сегодняшнего момента вступает в силу. Ответчики обязаны его исполнить и публично признать мою правоту. Но это всего лишь видимая часть нашего противостояния", - сообщил журналист.

Параллельно шёл другой процесс, в котором Джалдинова обвиняли в незаконном использовании кадров сериала "5:32" при создании презентации второго тиража книги "Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане". Суд первой инстанции в журналист проиграл. Дело будет рассмотрено в апелляционной инстанции.

"На меня же заводили уголовное дело, в котором обвинили в вымогательстве 100 миллионов тенге! Я оказывается требовал эту сумму у компании ERG в обмен на то, что информационный сайт nege.kz прекратит публиковать компроматы и негативную информацию о деятельности компании и её акционеров Машкевича, Ибрагимовых и Шодиева. Дело завели после заявления представителя ERG в Генеральную прокуратуру. Ещё 23 января возбудили и передали в полицию. Как раз в то время, когда большие агашки на левом берегу столицы решили, что таким образом можно расправиться со всеми неугодными журналистами. Так, видимо, считал и генпрокурор Асылов. Ведь в это время в застенках уже сидел мой друг Миша Козачков. Но в МВД все прекрасно понимали, да и в моих действиях никогда не было ничего противозаконного. Через несколько месяцев, как я понимаю и знаю, дело в отношении меня прекратили. Хотя официального уведомления не было. Видимо из-за того, что я был в статусе свидетеля с правом на защиту. В моих делах и жизни, я знаю, полиция хорошо поковырялась, и ничего не нашла, хотя проводились и негласные следственные действия. Даже умысла у меня никогда не было", - заявил журналист.

Он отметил, что в редакционную политику сайта не вмешивается, и журналисты проводят собственные расследования не только о компании ERG.