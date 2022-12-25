Комплексу "Медеу" в Алматы исполнилось полвека

Фото: t.me/almaty_akimat/

В южной столице Казахстана отмечают 50-летие комплекса "Медеу". На территории катка размещены многочисленные развлекательные интерактивные площадки и исторические зоны, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Громким открытием празднования стал парад выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.

Как сообщили в акимате, в рамках праздника горожане могут увидеть представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" и гала-шоу "И в сердце горячо", а также выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.

Кульминацией праздника станет вечерний концерт Mолданазара. Празднование ВСК "Медеу" завершится праздничным ночным фейерверком.

Фото: t.me/almaty_akimat