В целях укрепления принципов "Закон и порядок" в квазигосударственном секторе, а также оказания методической поддержки специалистам в области комплаенс-контроля, Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области организовала антикоррупционную школу для комплаенс-офицеров региона. В мероприятии приняли участие более 150 представителей организаций квазигосударственного сектора, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая работу школы, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Асылхан Ашиков представил доклад о текущем состоянии комплаенс-деятельности в регионе.

Он отметил как достигнутые результаты, так и существующие проблемы, включая формальный подход к внутреннему анализу коррупционных рисков во многих организациях. Было подчеркнуто, что необходимо внедрять эффективные антикоррупционные механизмы и активно формировать культуру добропорядочности.

Ключевые темы школы

Роль комплаенс-офицеров в корпоративной этике и правоприменительной практике, в том числе в реализации концепции "Адал азамат", предложенной Президентом РК.

Методы управления коррупционными рисками: эффективные инструменты и превентивные меры, представленные комплаенс-офицером компании "Үлба-ТВС" В. Надточием.

Функциональные обязанности комплаенс-офицеров в квазигосударственном секторе – доклад профессора Восточно-Казахстанского филиала Академии государственного управления при Президенте РК С. Ковалева.

Психологические аспекты формирования корпоративной культуры и антикоррупционных ценностей – выступление старшего преподавателя КАСУ, доктора PhD Ф. Искендеровой.

По завершении школы все участники получили сертификаты о прохождении обучения. Антикоррупционная служба ВКО планирует продолжить развитие подобных образовательных инициатив, направленных на совершенствование комплаенс-контроля в квазигосударственном секторе.