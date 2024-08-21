Компенсация за моральный вред взыскана с лечебных учреждений Павлодара

Суд взыскал 5 миллионов тенге с лечебных учреждений Павлодара за компенсацию морального вреда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Судом было установлено, что 16 февраля 2023 года 56-летнему мужчине было отказано в экстренной госпитализации в городскую больницу №3 Павлодара. Больной также неоднократно обращался в медицинские учреждения Павлодара – "Almaz Medical Group", областную больницу, поликлинику и городскую больницу №1. Медицинские услуги, оказанные этими учреждениями, результатов не дали и 12 марта 2023 года пациент скончался.

Дочь умершего обратилась в суд с иском о взыскании с лечебных учреждений компенсации морального вреда из-за некачественной медпомощи, что привело к смерти отца и причинение ей страданий.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако, апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи: не были проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода.

"Это причинило существенные страдания самому пациенту и родственникам, потому является основанием для компенсации морального вреда. С учетом совокупности установленных обстоятельств, критериев разумности и справедливости иск удовлетворен частично: с лечебных учреждений взысканы 5 миллионов тенге", - сообщили в Верховном суде.

Постановление апелляции вступило в законную силу.