Компенсации по депозитам смогут получить наследники вкладчиков в Казахстане

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В Казахстане продлили срок подачи заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам. В постановлении, подписанном премьер-министром, предусмотрены условия по получению дополнительной выплаты наследниками вкладчика, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в фонде гарантирования депозитов (КФГД), все вкладчики получили возможность подтвердить согласие на получение премии по депозитам до 10 февраля 2023 года включительно.

Выплата компенсации начнётся после 23 февраля. Пока же банки продолжают принимать заявления, подать их можно в отделениях фининститутов или онлайн через официальные мобильные приложения.

"Компенсация по тенговым депозитам не подлежит налогообложению, эта норма прописана в Налоговом Кодексе Казахстана. По состоянию на 1 января 2023 года банки приняли заявления от вкладчиков на 303,6 миллиарда тенге. Это 92 процента от потенциальной общей суммы компенсации", - уточнили КФГД.

Все ответы на вопросы вкладчики могут получить в банках, где открыты депозиты.