Компенсации блогерам обязали выплатить сына бизнесмена в Атырау

В Атырау суд рассмотрел уголовное дело по обвинению в насильственных действиях в отношении двух или более лиц, причинивших физическую боль, но не повлекших вред здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что блогеры зашли в бутик в одном из торговых центров Атырау и стали вести прямой эфир. Вызвали сотрудников полиции, заявив, что в ТЦ не соблюдают санитарные нормы.

"Подсудимый – сын владельца бутика, придя к выводу, что блогеры мешают работать продавцам, разозлившись, попытался вывести их из ТЦ, применив силу. Этим он причинил им физическую боль без вреда здоровью", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому арест на 40 суток и удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Подсудимый вину не признал, просил суд оправдать его.

Потерпевшие – назначить подсудимому строгое наказание.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам дела.

"Подсудимый признан виновным по пункту 1 части 2 статьи 109-1 УК РК, ему назначено наказание – штраф в 461 500 тенге (125 МРП). На основании статьи 98-3 УК установлены особые требования к его поведению на три месяца. Гражданские иски удовлетворены частично: с подсудимого в пользу каждой потерпевшей взысканы по 200 тысяч тенге компенсации морального вреда", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.