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Компанию в Алматы оштрафовали на 875 млн тенге за доминирующее положение на рынке

Сегодня, 11:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: baigenews.kz

В алматинском Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК сообщили о расследовании в отношении крупной компании , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что компания ТОО "Petrosun" злоупотребляла доминирующим положением на рынке оптовой реализации нефтепродуктов. 

"Суд признал заключение департамента обоснованным, и ТОО "Petrosun" было оштрафовано на 875 млн тенге", ― говорится в сообщении.

Вместе с тем департамент возбудил административное дело против ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" за нарушение договорных обязательств. Судом компания оштрафована на 83,8 млн тенге.

Информация приведена в отчете по работе за девять месяцев этого года:

  • завершено 23 анализа состояния конкуренции на ключевых рынках города;
  • выявлено 34 доминанта и два монополиста;
  • наложено штрафов на сумму 2,2 млрд тенге, из которых взыскано более 1,3 млрд тенге.

"В ходе работы департаментом внесено 14 уведомлений, девять предписаний и завершено девять расследований. Всего возбуждено 18 административных дел за нарушения антимонопольного законодательства", ― отметили в АЗРК.

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