Компанию в Алматы оштрафовали на 875 млн тенге за доминирующее положение на рынке

В алматинском Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК сообщили о расследовании в отношении крупной компании , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что компания ТОО "Petrosun" злоупотребляла доминирующим положением на рынке оптовой реализации нефтепродуктов.

"Суд признал заключение департамента обоснованным, и ТОО "Petrosun" было оштрафовано на 875 млн тенге", ― говорится в сообщении.

Вместе с тем департамент возбудил административное дело против ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" за нарушение договорных обязательств. Судом компания оштрафована на 83,8 млн тенге.

Информация приведена в отчете по работе за девять месяцев этого года:

завершено 23 анализа состояния конкуренции на ключевых рынках города;

выявлено 34 доминанта и два монополиста;

наложено штрафов на сумму 2,2 млрд тенге, из которых взыскано более 1,3 млрд тенге.