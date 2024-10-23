Компанию в Алматы оштрафовали на 875 млн тенге за доминирующее положение на рынке
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В алматинском Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК сообщили о расследовании в отношении крупной компании , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что компания ТОО "Petrosun" злоупотребляла доминирующим положением на рынке оптовой реализации нефтепродуктов.
"Суд признал заключение департамента обоснованным, и ТОО "Petrosun" было оштрафовано на 875 млн тенге", ― говорится в сообщении.
Вместе с тем департамент возбудил административное дело против ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" за нарушение договорных обязательств. Судом компания оштрафована на 83,8 млн тенге.
Информация приведена в отчете по работе за девять месяцев этого года:
- завершено 23 анализа состояния конкуренции на ключевых рынках города;
- выявлено 34 доминанта и два монополиста;
- наложено штрафов на сумму 2,2 млрд тенге, из которых взыскано более 1,3 млрд тенге.
"В ходе работы департаментом внесено 14 уведомлений, девять предписаний и завершено девять расследований. Всего возбуждено 18 административных дел за нарушения антимонопольного законодательства", ― отметили в АЗРК.
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