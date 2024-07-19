Компанию оштрафовали на 22 млн тенге за порчу земли в ЗКО
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ТОО оштрафовали за незаконное снятие плодородного слоя земли в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК.
Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки департамента по управлению земельными ресурсами области в Теректинском и Аксуатском аульных округах.
На компанию, допустившую нарушение, наложен административный штраф в размере 22 152 000 тенге.
"В соответствии со статьёй 140 Земельного кодекса РК собственники участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств, своевременное вовлечение её в хозяйственный оборот. Департаментом по выданному предписанию внесены рекомендации ТОО о принятии в трёхмесячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги "Подстепное – Федоровка - граница РФ" комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений норм земельного законодательства, путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия", - сообщили в ведомстве.
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