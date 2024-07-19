Компанию оштрафовали на 22 млн тенге за порчу земли в ЗКО

ТОО оштрафовали за незаконное снятие плодородного слоя земли в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК.

Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки департамента по управлению земельными ресурсами области в Теректинском и Аксуатском аульных округах.

На компанию, допустившую нарушение, наложен административный штраф в размере 22 152 000 тенге.