Председателем Правления ТОО "KMG PetroChem" (дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз") назначен Игорь Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Дастан Абдулгафаров представил нового руководителя коллективу компании.

До назначения И. Ильин занимал должность председателя Правления ТОО "Karabatan Utility Solutions". В разные годы работал на руководящих позициях в АО "ЦАЭК", АО "Самрук-Энерго", ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа".

В 2012 году прошёл стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons — мирового лидера в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "автоматизация и управление".

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев назначил посла Казахстана в Японии.