Компанию KMG PetroChem возглавил Игорь Ильин
Ранее он занимал должность председателя Правления ТОО "Karabatan Utility Solutions".
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Председателем Правления ТОО "KMG PetroChem" (дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз") назначен Игорь Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Дастан Абдулгафаров представил нового руководителя коллективу компании.
До назначения И. Ильин занимал должность председателя Правления ТОО "Karabatan Utility Solutions". В разные годы работал на руководящих позициях в АО "ЦАЭК", АО "Самрук-Энерго", ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа".
В 2012 году прошёл стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons — мирового лидера в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.
Окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "автоматизация и управление".
Напомним, ранее сообщалось, что Токаев назначил посла Казахстана в Японии.