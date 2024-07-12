Компания вернет более 56 млн тенге за некачественный ремонт здания в Шымкенте
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
114Фото: baigenews.kz
Более 56 млн тенге бюджетных средств вернула частная компания в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Решением экономического суда г.Шымкент государственному учреждению отказано во взыскании бюджетных средств с ТОО, не исполнившего договорные обязательства.
"Согласно договору ТОО, обязалось провести работы по благоустройству административно-делового центра в г.Шымкент, однако данное обязательство исполнено несоответствующим образом.
По ходатайству прокурора апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и утвердила решение о заключении мирового соглашения", - говорится в сообщении.
В результате принятых мер государству возвращено 56 млн тенге бюджетных средств.
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