Компания SpaceX начала миссию по возвращению застрявших на МКС двух астронавтов
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Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал космический корабль Dragon с двумя "пассажирами" на борту, оставив два свободных места для возвращения американских астронавтов, которые застряли на МКС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Phys.org.
На борту корабля находятся астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.
Когда они вернутся с МКС, они "привезут" с собой двух астронавтов - Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Предполагалось, что они, отправивших в полет в июне текущего года, пробудут в космосе всего восемь дней, но после того, как во время полета возникли проблемы с двигательной установкой Starliner, НАСА было вынуждено радикально изменить планы, и перенести их возвращение на февраль 2025 года.
Теперь астронавты, благодаря космическому кораблю Dragon, смогут вернутся домой.
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