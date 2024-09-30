Компания SpaceX начала миссию по возвращению застрявших на МКС двух астронавтов

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал космический корабль Dragon с двумя "пассажирами" на борту, оставив два свободных места для возвращения американских астронавтов, которые застряли на МКС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Phys.org.

На борту корабля находятся астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

Когда они вернутся с МКС, они "привезут" с собой двух астронавтов - Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Предполагалось, что они, отправивших в полет в июне текущего года, пробудут в космосе всего восемь дней, но после того, как во время полета возникли проблемы с двигательной установкой Starliner, НАСА было вынуждено радикально изменить планы, и перенести их возвращение на февраль 2025 года.

Теперь астронавты, благодаря космическому кораблю Dragon, смогут вернутся домой.