Компания Qarmet построила приюты для собак и для кошек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Темиртау построены приюты для бездомных собак и для бездомных кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
"Для жителей города Темиртау достаточно большая проблема – это бездомные собаки. С этим сталкиваются все, кто здесь живет. В этом году было принято решение построить приют", - сообщила заместитель генерального директора АО Qarmet Зауре Заурбекова.
На строительство приютов выделено 45 миллионов тенге.
"В настоящее время приют для собак уже работает. В гуманитарных целях мы объявляем, что все желающие, кто хочет приютить собаку, взять себе на воспитание, приют готов собак раздавать. У нас уже такие прецеденты на комбинате есть", - добавила Заурбекова.
Она также поделилась информацией о том, что в городе построят большой торгово-развлекательный комплекс.
"Есть в перспективе строительство торгово-развлекательного центра для жителей Темиртау. Торговые центры есть, но такого комплексного большого развлекательного центра, как в наших основных городах, здесь пока, к сожалению, нет", - уточнила Зауре Заурбекова.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева
- Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау
- Стали известны подробности о побеге задержанного из ИВС в Талгаре
- После гибели детей в СКО заведено дело на медсестру