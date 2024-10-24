Компания Qarmet построила приюты для собак и для кошек

В Темиртау построены приюты для бездомных собак и для бездомных кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

"Для жителей города Темиртау достаточно большая проблема – это бездомные собаки. С этим сталкиваются все, кто здесь живет. В этом году было принято решение построить приют", - сообщила заместитель генерального директора АО Qarmet Зауре Заурбекова.

На строительство приютов выделено 45 миллионов тенге.

"В настоящее время приют для собак уже работает. В гуманитарных целях мы объявляем, что все желающие, кто хочет приютить собаку, взять себе на воспитание, приют готов собак раздавать. У нас уже такие прецеденты на комбинате есть", - добавила Заурбекова.

Она также поделилась информацией о том, что в городе построят большой торгово-развлекательный комплекс.