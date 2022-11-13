open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



t.me/gylym_jogary_bilim Сегодня, 00:10
247
Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

Компания Google пригласила на работу выпускника ЕНУ

Али Жусупов окончил механико-математический факультет Евразийского национального университета по специальности математическое и компьютерное моделирование. Получив приглашение от компании, с сентября этого года он работает в офисе Google в Цюрихе программистом-разработчиком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК.

До устройства в Google Али успел пройти стажировку в компании Яндекс, а также реализовать себя в качестве программиста-разработчика компании "Сбер".

За годы обучения в ЕНУ талантливый студент выигрывал множество международных олимпиад и конкурсов в области программирования, увлекался шахматами и баскетболом.

Около 77 тысяч высоковалифицированных специалистов подготовлено ЕНУ за 26 лет. Большинство выпускников университета сегодня успешно работают в отечественных и зарубежных IT компаниях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выпускники #студенты
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:10
247
Поделитесь:
Наверх