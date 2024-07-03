Компания Fix Price переехала с Кипра в Казахстан

Fix Price Group провела редомициляцию с Кипра в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Fix Price, один из ведущих розничных продавцов товаров по выгодным ценам в мире и крупнейший в России, объявляет о своей регистрации в Международном финансовом центре "Астана" ("МФЦА") под официальным наименованием "FIX PRICE GROUP PLC" с регистрационным номером 240640901065 и прекращении своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Кипр", - говорится в сообщении компании.

По состоянию на 31 марта 2024 года Fix Price управляла 6 545 магазинами в России и соседних странах. В 2023 году чистая прибыль компании составила 35,7 миллиарда рублей.