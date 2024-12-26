Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer, производитель самолёта, который разбился близ Актау, сделал заявление после авиакатастрофы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

"Мы глубоко опечалены происшествием с самолетом Embraer 190 недалеко от Актау, Казахстан. Наши мысли и искренние соболезнования адресованы семьям, друзьям, коллегам и близким, пострадавшим в результате этого инцидента. Мы внимательно следим за ситуацией и по-прежнему полностью привержены поддержке соответствующих органов власти", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку - Грозный, разбился в 3 км от Актау в 11:30 по местному времени 25 декабря. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

На борту находились 67 человек, 38 погибли, 29 выжили. Среди погибших – шесть казахстанцев.

26 декабря стало известно, что в Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA.