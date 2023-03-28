Компания Disney приступила к увольнениям 7 тысяч сотрудников

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Компания Walt Disney приступила к увольнениям семи тысяч сотрудников, чтобы сократить расходы и упорядочить свой бизнес, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Habr.com.

Издание сообщает, что сокращения затронут несколько основных подразделений компании, включая Disney Entertainment, Disney Park, Experiences and Products и корпоративный отдел. Текущий раунд увольнений не коснётся дочерней компании Disney — ESPN. Однако есть предположения, что руководство начнёт сокращать штат подразделения на более поздних этапах.

В феврале конгломерат пояснил, что сокращение семи тысяч работников позволит сэкономить $5,5 миллиардов и сделать убыточный стриминговый бизнес Disney более прибыльным.