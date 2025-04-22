  • 22 Апреля, 18:37
  • BAIGENEWS

Компания детей избила семилетнего мальчика в Павлодаре

Сегодня, 17:53
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: скриншот из видео

В Павлодаре семилетний мальчик стал жертвой группового нападения сверстников, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов. Видео избиения, на котором видно, как несколько подростков бьют и оскорбляют ребёнка, было опубликовано в Instagram.

"Сначала его избили в подъезде, потом на поле", - говорится в посте.

По словам матери пострадавшего, та же группа детей регулярно устраивает потасовки во дворе и запугивает сверстников. 

В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что личности всех участников инцидента установлены.

"Несовершеннолетние вместе с родителями доставлены в полицию. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законные представители привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, по решению которого материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Павлодара", - сообщает департамент полиции региона.

Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем реагировании со стороны местных властей и органов опеки.

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