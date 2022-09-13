Компания "CLAAS Group" намерена расширять производство в Казахстане

Фото: Борт№1

Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании "CLAAS Group" Катрину Клаас-Мюльхойзер, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась с президентом планами по расширению производства сельскохозтехники в Казахстане.

Компания "CLAAS Group" в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. Уже собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны.

Глава государства, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.