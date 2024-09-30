Комнату откровений людей с ВИЧ создали в Шымкенте

В этом году Центр по профилактике и борьбе со СПИД при управлении здравоохранения города Шымкент занял почётное третье место в стране по профилактике, уходу и лечению ВИЧ, а также оказанию услуг людям с данным статусом. Выявить вирус иммунодефицита человека и проинформировать население врачам помогают волонтёры и активисты города. Так в "Социальном городке "Салем" появилась целая комната, в которой можно узнать реальные истории людей, живущих с положительным ВИЧ-статусом, и сдать бесплатный тест, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день только в Шымкенте существует проект "экСПИДиция", который направлен на развитие эмпатии и сочувствия к людям, заразившимся вирусом ВИЧ/СПИД. А ещё задумка позволяет максимально глубоко пережить опыт человека, оказавшегося в зоне риска заражения этим вирусом. Находится квест-комната в "Социальном городке "Салем". По словам арт-директора и специалиста по продвижению социальных проектов Антона Фикса, вторая такая находится в Гонконге. Создать проект "экСПИДиция" было решено после самой громкой медицинской трагедии страны, которая произошла 18 лет назад в Шымкенте.

"В далёком 2006 году в Шымкенте произошло массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией по вине медицинского персонала. Сейчас эти дети стали подростками и пытаются жить обычной жизнью. За время действия проекта "экСПИДиция" в городе Шымкент в нём приняли участие более 10 000 человек (с 2012 года). Это студенты, школьники и люди самых разных возрастов, которые решили заглянуть вглубь проблемы", – рассказывает Антон.

"Чтобы понять жизнь человека, надо пройти милю в его обуви", говорят организаторы проекта. Желающим "примерить" туфли человека с ВИЧ необходимо прийти в городок, надеть наушники, и петляя между комнатами, в которых по задумке "экСПИДиции" живёт человек с вирусом иммунодефицита, слушать его историю.

"Мало кто знает, но комнаты "экСПИДиция" есть только в двух местах мира – Шымкенте и Гонконге. Проект был разработан благотворительной организацией Crossroads в Гонконге, которая успешно развивает инновационные подходы и внедряет методы изучения глобальных проблем в мире. Уникальный моделирующий проект позволяет оказаться на месте человека, который находится на грани риска заражения ВИЧ/СПИД. Через наушники участник проекта не просто слышит рассказ, он проживает жизнь другого человека, проживает всю его боль и принятие. Участнику предоставляется возможность испытать на себе реальность жизни людей, заразившихся ВИЧ/СПИД", – объясняет Антон.

В "Салеме" говорят, что дети и родители, которые стали невольными участниками страшной истории в 2006 году, до сих не приняты обществом и по сей день скрывают то, что с ними случилось.

Для жительницы Шымкента Эльмиры один из вечеров закончился печально. Девушка анонимно согласилась рассказать, как заразилась ВИЧ-инфекцией, свою историю она даже разрешила использовать в "экСПИДиции", так хотела других предупредить об опасности.

"Мы с семьёй жили в небольшом селе недалеко от города. И я всегда мечтала поступить учиться в крупный красивый город. Когда мне пришло приглашение от вуза в Алматы, не задумываясь, собрала чемодан. Когда в первый день пришла на учёбу, познакомилась с однокурсником, конечно, случилась любовь и завязались отношения. Однако спустя время парень разорвал отношения, и я это болезненно переживала. Моя соседка по комнате как-то вечером, увидев мои заплаканные глаза, предложила сходить на вечеринку. Там был алкоголь, а затем принесли уколы с каким-то наполнением. Вспоминая тот день, я до сих пор не понимаю, почему согласилась уколоться, и как потом меня это затянуло. Наверное, мне не хотелось выделяться из этой массы, или так одолела печаль, что хотелось забыться. Сейчас всё позади, кроме того, что у меня положительный тест на ВИЧ", – говорит Эльмира.

Люди, пришедшие в "Салем" на проект "экСПИДиция", признаются, что, несмотря на век технологий, до сих пор не до конца информированы о том, как контактировать с людьми с вирусом иммунодефицита. И как самим не попасть в этот список.

"ЭкСПИДиция" произвела на меня и других участников эффект разорвавшейся бомбы, пришло осознание того, что от такой беды никто не застрахован. Герои историй – это люди вовсе не из социально уязвимых слоёв населения или ведущие беспорядочный образ жизни, как многие привыкли думать. Это вполне состоятельные благополучные парни и девушки, ещё вчера строившие планы на безоблачную жизнь, а сегодня они вынуждены мириться со своим диагнозом и, что ещё страшнее, негативным отношением окружающих. К сожалению, большинство людей по причине недостаточной и неверной информированности до сих пор стараются избегать контактов с ВИЧ-инфицированными", – делится Оксана Фомина, принявшая участие в квесте.

На сегодняшний день в мегаполисе на учёте состоят 1 804 ВИЧ-инфицированных, это число только официально зарегистрированных. Кроме них есть и те, кто может не знать о своём заболевании. Медики просят жителей проходить бесплатные скрининги на иммунодефицит. "Социальный городок "Салем" тесно сотрудничает с Центром по профилактике и борьбе со СПИД в надежде, что совместными усилиями смогут донести современному поколению не только о рисках, но и о толерантном отношении к людям, живущим со статусом.

Фото: Анастасия Новикова