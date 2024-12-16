Коммунальщиков в Астане угощали шоколадом и баурсаками в честь Дня Независимости
Таким образом хотели создать праздничное настроение среди работников коммунальных службы и обычных горожан.
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В честь Дня Независимости и в рамках Марафона добрых дел в столичном районе Алматы провели акцию в поддержку сотрудников коммунальных служб и праздничного настроения среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Организовал акцию акимат района Алматы. Инициатива была направлена на создание у всех праздничного настроения и выражение благодарности за важный вклад в жизнь города.
Так, горячий чай с вкусными баурсаками приготовили и раздали работникам коммунальных служб. Ведь их труд играет ключевую роль в поддержании порядка и комфорта в городе, особенно в холодное время года. Всего было испечено свыше 5 кг баурсаков.
Жителям вручили порядка 100 праздничных шоколадок с национальной символикой. Такие небольшие, но приятные подарки символизируют единство и тепло, которые важны для каждого в праздник.
"Такие акции создают настоящую праздничную атмосферу. Особенно радует, что внимание сосредоточено как на трудящихся, так и обычных людях", - поделился своими впечатлениями житель района Алматы Ерлан Алимбеков.
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