В честь Дня Независимости и в рамках Марафона добрых дел в столичном районе Алматы провели акцию в поддержку сотрудников коммунальных служб и праздничного настроения среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Организовал акцию акимат района Алматы. Инициатива была направлена на создание у всех праздничного настроения и выражение благодарности за важный вклад в жизнь города.

Так, горячий чай с вкусными баурсаками приготовили и раздали работникам коммунальных служб. Ведь их труд играет ключевую роль в поддержании порядка и комфорта в городе, особенно в холодное время года. Всего было испечено свыше 5 кг баурсаков.

Жителям вручили порядка 100 праздничных шоколадок с национальной символикой. Такие небольшие, но приятные подарки символизируют единство и тепло, которые важны для каждого в праздник.