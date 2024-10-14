Коммунальщики Семея ищут колодцы металлоискателем после ремонта дорог

За последние три года в Семее ударными темпами ремонтируют городские улицы. Дорожное полотно оживает, автовладельцы не нарадуются, а вот коммунальщики в замешательстве, так как из-за беспечности дорожников не могут найти технические колодцы – многие из них закатали в асфальт. И если чугунные крышки можно обнаружить при помощи металлоискателя, то пластиковые приходится выбивать на слух. Корреспондент BaigeNews.kz поучаствовал в "розыске" коммуникаций и выявил масштабы проблемы.

Люки по осени считают

Месяц назад во дворе по адресу Шакарима, 20, что в центре Семея, основательно починили дороги. Чёрный свежий битум обеспечил местным жителям комфортное передвижение. Однако под толщей асфальта остались не только воспоминания об огромных ямах, но и несколько канализационных люков.

На днях в подвале дома собрались канализационные стоки. Резервы на пределе. Чтобы выявить причину и дальнейшие риски, необходимо обследовать колодцы. Но местный сантехник не нашёл их точное местоположение по памяти. Не помнят и местные жители. Пришлось звать на помощь опытного поисковика.

Марат Сасанов – известный в городе краевед и любитель приборного поиска. За десятки лет своего увлечения пополнил фонды местных музеев интересными экспонатами – монетами, атрибутами упряжи и прочими металлическими напоминаниями о предках.

Знакомые часто просят его помочь найти потерянные ключи, украшения, ценные вещи, а в последние годы ещё и крышки. Запеленгованные люки звучат звонко. Местоположение таких находок он определяет с точностью в несколько сантиметров.

"Если раньше помогал находить людям золото, то теперь чугун, – смеётся Марат Сасанов. – Я заметил, что таких обращений стало больше. Искать приходится и во дворах, и на дорогах. Неудивительно, в городе активно асфальтируют улицы. Вот один люк нашли, сантехник отметил его".

Прибор ловит сигнал до полуметра на глубину земли. Битум, хоть и намного плотнее почвы, не создаёт большого барьера для улавливания сигнала. За 10 минут поисковик обнаружил оба укрытых асфальтом люка.

До, ре, ми – попробуй найди!

В технических колодцах находятся сети тепловиков, связистов, водные и канализационные коммуникации. Так, только в хозяйственном ведении предприятия "Семей Водоканал" находятся около пяти тысяч колодцев.

Некоторые закатанные люки надолго остаются под толщей асфальта, другие вскрывают в тот же год или месяц. И если металлические крышки найти можно при помощи прибора, то пластиковые обнаружить намного сложнее – вся надежда на способность распознавать изменения звуков.

Слесари стучат по асфальту в надежде услышать глухую тональность, которая сигнализирует о предположительном месте находки. Однако заветную "До" в контроктаве порой приходится искать очень долго. Летний случай доказал это.

Рабочие неделю исследовали дорожное полотно и тренировали музыкальный слух, чтобы выявить местоположение люков.

"На магистральной линии около студенческого общежития в районе "Общества слепых" был засор. Слесари неделю ходили и стучали по асфальту, чтобы найти люк. Почти везде, где уложили новый асфальт, есть такая тенденция. Бывает, мы выезжаем перед укладкой, видим, все люки на месте, приезжаем на следующий день – несколько обязательно под асфальтом. Для народа хорошо, дорога ровная, ехать приятно. Но такое отношение чревато тем, что в случае возникновения аварийной ситуации на водопроводе или канализационной сети мы теряем время, чтобы найти крышку", – рассказал о последствиях невнимательности технический директор ГКП "Семей-Водоканал" Ербол Касенов.

Раз и навсегда решить проблему с местоположением колодцев в будущем поможет специальная карта с точными координатами. Пока на схеме указаны очень примерные позиции люков. Сейчас ведётся работа по их уточнению.

"Сейчас наше предприятие занимается паспортизацией колодцев с внесением точных координат в геоинформационную систему. Половина на сегодня оцифрована. Из пяти тысяч люков охвачено больше двух тысяч. Надеюсь, что в скором будущем у нас появится точная карта с координатами всех наших колодцев", – рассказал о планах Ербол Касенов.

Для устранения аварий коммунальщики сами отковыривают свежий битум по окружности колодца, в результате чего остаётся яма, что представляет большой риск для автомобилиста. Залететь в такую колею значит с большой вероятность повредить подвеску, бампер или колесо. К тому же в случае таких экстренных мер асфальт продолжает отколупываться дальше и дорога разрушается.

"У нас нет денег и технических возможностей, чтобы поднимать колодцы. Наше дело – устранение аварий. Поэтому организациям по ремонту дорог важно сразу же после укладки асфальта вывести на один уровень дорогу и люк", – призвал Ербол Касенов.

Человеческий фактор

В городском отделе транспорта и автомобильных дорог признали, что пропадающие под слоем асфальта люки – частая проблема. Причём, по словам главы ведомства, рабочие дорожных организаций сами нередко ищут закатанные крышки металлоискателем.

В 2024 году тендер на текущий (ямочный) и капитальный ремонт уличных дорог правобережья и внутридомовых территорий выиграло ТОО "Семей Жолдары", на левом берегу – усть-каменогорская фирма "Восток Металл Транс".

"Первый этап любого ремонта дорог – это демонтаж: убирают всё лишнее – старые бордюры, корни деревьев. Затем идёт установка бордюров и поребриков. И уже третья бригада делает основание дороги, после чего асфальтирует. И только после этого заходит отдельная бригада по замене и поднятию люковых конструкций", – пояснил руководитель отдела транспорта и автомобильных дорог Семея Даулетбек Увасилов.

Средства на поднятие люковых конструкций заложены, уверяют в отделе, поэтому эти работы планируется закончить, но позже. А сейчас на первом месте укладка асфальтового покрытия.

"Такие обязанности, как поднятие колодцев, укрепление обочин, съезды с дороги и прочие работы, которые не зависят от погодных условий, можно сделать чуть позже. В договорных обязательствах и в технической спецификации всё это указано. А пока стоит относительно хорошая погода, идут основные работы по асфальтированию дорог. Из-за этого идёт задержка по работам по колодцам. Но они обязательно будут выполнены", – пообещал глава отдела.

В частности, ситуация по двору Шакарима, 20 должна была разрешиться до 10 ноября, это день окончания договора с подрядной организацией.

Однако у коммунальных сетей нет точной даты очередного порыва – аварии случаются не по графику. Поэтому представители предприятий предлагают всё-таки синхронизировать работы и поднимать люки сразу же после асфальтирования.

Даулетбек Увасилов считает, что большое значение в этой проблеме играет человеческий фактор. По-видимому, он и самый главный.

"Рабочие упускают некоторые моменты. И такие случаи мы отрабатываем, например, с "Водоканалом". Они пишут письма, мы сигнализируем подрядчику, после чего проблему устраняют. Рабочие перед асфальтированием оставляют отметки колодцев. Там, где закатано, они ищут с помощью металлоискателя. Частные колодцы отрабатывают с собственниками", – пояснил Увасилов.

Тебе крышка!

Во время подготовки материала мы узнали ещё об одной серьёзной проблеме коммунальных служб – некачественные крышки люков.

Пластиковые и даже металлические крышки не выдерживают растущей нагрузки автомобилей и спецтехники на дорогах. Слабое качество вкупе с человеческой жадностью оставляют десятки колодцев в городе непокрытыми.

В ГКП "Семей-Водоканал" это самый популярный расходный материал. В текущем году предприятие заказало 100 крышек.

"Одно время мы брали пластиковые люки, сейчас стараемся не брать, потому что они всё-таки не выдерживают нагрузки, не предназначены для нашего климата. Зимой их вообще открыть невозможно, поэтому вернулись к чугунным. Но и здесь та же проблема. В этом году купили партию, они лопаются. Видимо, производители экономят на материале. И третья проблема – это воровство. Например, в позапрошлом году у нас воровали крышки целыми районами", – напомнил проблемный случай технический директор ГКП "Семей-Водоканал" Ербол Касенов.

Зная, что пункты чермета не принимают целые крышки от сетевых колодцев, любители наживы предварительно разбивают их. Лёгкие деньги для бездельника равны потенциальной аварии на дороге. Плюс очередная "головная боль" для собственника колодца. Ежегодно в суде проходит несколько разбирательств, по результатам которых предприятия выплачивают ущерб пострадавшим от "горя люкового".

Фото и видео: Альбина Халел