Коммунальщики Караганды дружно проголосовали на референдуме

Группа сотрудников одной из коммунальных служб Караганды пришла на участок референдума, чтобы сделать свой выбор, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Предприятие занимается очисткой улиц города Караганды, в частности сотрудники компании убирают центральные кварталы и в микрорайоне Михайловка. В компании трудятся около 70 сотрудников. Большинство из них сегодня были на смене, в связи с активным листопадом в городе.

Сотрудники компании лично изъявили желание принять участие в референдуме. Поэтому руководство предоставило им такую возможность, доставив их на спецмашине на участок для голосования.

"Я сегодня заступила на смену в 8.00 утра. И мы будем работать до вечера. Я могла не успеть на участок референдума. А мне очень хотелось проголосовать. Ведь решается очень серьезный вопрос. И каждый гражданин, по моему мнению, должен проявить ответственность. Ведь мы выбираем свое будущее", - отметила сотрудница ТОО "Тазалык Эксперт" Сара Амильжанова.

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"По прописке прикреплен к этому участку. И очень рад, что мне удалось проголосовать сегодня. Поначалу думал, что придется пропустить. Но когда руководство предложило доставить нас на участок голосования, мы с радостью согласились, несмотря на то, что работы у нас сейчас очень много. Мы считаем, что работа не должна быть препятствием для голосования. И отрадно, что нас в этом поддержали", - говорит сотрудник ТОО "Тазалык Эксперт" Данияр Муканбаев.

Отметим, что в Карагандинской области, как и во всех регионах, участки референдума начали свою работу в 7:00 утра. Однако, из-за вахтового метода работы и специфики службы в воинских частях, в 10 участках голосование началось в 6:00 утра. Такие участки находятся в Караганде, Шахтинске, Темиртау, Каркаралинском и Нуринском районах

В целом в Карагандинской области референдум проходит на 650 участках. Всего более 760 тысяч жителей региона, зарегистрированных в списках смогут проголосовать на референдуме. По данным ЦИК по состоянию на 18.00 в области проголосовало более 69% граждан включенных в списки.