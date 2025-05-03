  • 3 Мая, 15:57
  • BAIGENEWS

Коммунальщики чуть не задохнулись в септике в Костанайской области

На помощь и пришли спасатели.

Сегодня, 14:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: скриншот с видео

Двоих мужчин из септика спасли сотрудники МЧС в посёлке Карабалык Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"При обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно из-за воздействия токсичных испарений. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика", — сообщили в ДЧС Костанайской области.

Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы.

 

Видео: ДЧС Костанайской области

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