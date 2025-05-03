Коммунальщики чуть не задохнулись в септике в Костанайской области
На помощь и пришли спасатели.
Сегодня, 14:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
88Фото: скриншот с видео
Двоих мужчин из септика спасли сотрудники МЧС в посёлке Карабалык Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"При обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно из-за воздействия токсичных испарений. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика", — сообщили в ДЧС Костанайской области.
Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы.
Видео: ДЧС Костанайской области