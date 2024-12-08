С начала зимнего периода коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. За это время на снежные полигоны вывезено более 70 тысяч грузовиков снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"За прошедшую ночь с 7 на 8 декабря коммунальные службы собрали и вывезли из города свыше 15 тысяч кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 249 рейса. Сегодня в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше 1,2 единиц спецтехники и более 2,6 дорожных рабочих", — сообщили в акимате.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено свыше 890 тысяч кубометров снега, что равно объёму 70 233 грузовиков.