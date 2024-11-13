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Коммунальщики Астаны перешли на круглосуточное дежурство

Сегодня, 11:02
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Коммунальщики Астаны перешли на круглосуточное дежурство Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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За прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы больше 28 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном сменном режиме.

В дневную смену 13 ноября улицы города от снега и наледи очищают почти 2,6 тыс. дорожных рабочих и около 1,5 тыс. единиц спецтехники.

За прошедшую ночь с 12 на 13 ноября из Астаны вывезли свыше 28 тысяч кубометров снега, что составляет объем более 1,9 тыс. большегрузов.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 154 тысяч кубометров снега 12 189 рейсами.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

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