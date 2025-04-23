Казнет бурно обсуждает видео, снятое в центре Астаны: на улице Абая коммунальщик пытался справиться с лужей после дождя с помощью обрезанной пластиковой бутылки, передает BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как мужчина, практически голыми руками, вычерпывает воду из огромной лужи, словно в отсутствии каких-либо специализированных инструментов или техники.

Пользователи соцсетей не оставили происходящее без комментариев. Среди наиболее популярных реакций:

"Если встать и прыгать на луже, эффект будет лучше";

"Нанотехнологии в действии";

"Когда работаешь по фиксированному окладу";

"Это не шутка, а реальность наших улиц";

"Позор!".

Видео появилось на фоне жалоб жителей Астаны на регулярные подтопления после дождей. Особенно страдает левый берег: накануне здесь машины буквально плыли по проспекту Туран, как по реке.

Горожане всё чаще поднимают вопрос о неэффективной системе ливнёвок и проектировании улиц. Многое, по их словам, перекладывается на "дешёвую рабочую силу" — вместо инженерных решений.