Коммунальщик вычерпывал воду из лужи руками в центре столицы Казахстана
В Астане сняли абсурдную борьбу с дождём.
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Казнет бурно обсуждает видео, снятое в центре Астаны: на улице Абая коммунальщик пытался справиться с лужей после дождя с помощью обрезанной пластиковой бутылки, передает BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как мужчина, практически голыми руками, вычерпывает воду из огромной лужи, словно в отсутствии каких-либо специализированных инструментов или техники.
Пользователи соцсетей не оставили происходящее без комментариев. Среди наиболее популярных реакций:
- "Если встать и прыгать на луже, эффект будет лучше";
- "Нанотехнологии в действии";
- "Когда работаешь по фиксированному окладу";
- "Это не шутка, а реальность наших улиц";
- "Позор!".
Видео появилось на фоне жалоб жителей Астаны на регулярные подтопления после дождей. Особенно страдает левый берег: накануне здесь машины буквально плыли по проспекту Туран, как по реке.
Горожане всё чаще поднимают вопрос о неэффективной системе ливнёвок и проектировании улиц. Многое, по их словам, перекладывается на "дешёвую рабочую силу" — вместо инженерных решений.
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