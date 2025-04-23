  • 23 Апреля, 16:02
  • BAIGENEWS

Коммунальщик вычерпывал воду из лужи руками в центре столицы Казахстана

В Астане сняли абсурдную борьбу с дождём.

Сегодня, 15:27
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Фото: Pixabay

Казнет бурно обсуждает видео, снятое в центре Астаны: на улице Абая коммунальщик пытался справиться с лужей после дождя с помощью обрезанной пластиковой бутылки, передает BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как мужчина, практически голыми руками, вычерпывает воду из огромной лужи, словно в отсутствии каких-либо специализированных инструментов или техники.

Пользователи соцсетей не оставили происходящее без комментариев. Среди наиболее популярных реакций:

  • "Если встать и прыгать на луже, эффект будет лучше";
  • "Нанотехнологии в действии";
  • "Когда работаешь по фиксированному окладу";
  • "Это не шутка, а реальность наших улиц";
  • "Позор!".

Видео появилось на фоне жалоб жителей Астаны на регулярные подтопления после дождей. Особенно страдает левый берег: накануне здесь машины буквально плыли по проспекту Туран, как по реке.

Горожане всё чаще поднимают вопрос о неэффективной системе ливнёвок и проектировании улиц. Многое, по их словам, перекладывается на "дешёвую рабочую силу" — вместо инженерных решений.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

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