open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Коммунальный рынок в Атырауской области вернули государству
atpress.kz Сегодня, 02:17
55
Сегодня, 02:17
55
Фото: atpress.kz

Коммунальный рынок в Атырауской области вернули государству

Коммунальный рынок "Сарайшык" в Атырауской области вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Оценивается объект в 1,3 миллиарда тенге. Ранее торговая точка была передана частнику в доверительное управление с последующим выкупом.

Однако в ходе проверки прокуроры установили, что на рынке необоснованно завышали цены. Таким образом, предприниматель, взявший на себя доверительное управление, не выполнил основных условий договора, а именно создание условий для фермеров и стабилизация цен на социально-значимые продукты.

"По иску акимата Атырау и представления прокурора области данное дело было рассмотрено Атырауским областным судом. Суд признал действия предпринимателя нарушением условий договорных обязательств и вынес решение о возврате активов коммунального рынка в государственную собственность", - сказал помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.


Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#рынок #суд #Атырау #иск
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:17
55
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх