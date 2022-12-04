Коммунальный рынок в Атырауской области вернули государству

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Коммунальный рынок "Сарайшык" в Атырауской области вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Оценивается объект в 1,3 миллиарда тенге. Ранее торговая точка была передана частнику в доверительное управление с последующим выкупом.

Однако в ходе проверки прокуроры установили, что на рынке необоснованно завышали цены. Таким образом, предприниматель, взявший на себя доверительное управление, не выполнил основных условий договора, а именно создание условий для фермеров и стабилизация цен на социально-значимые продукты.

"По иску акимата Атырау и представления прокурора области данное дело было рассмотрено Атырауским областным судом. Суд признал действия предпринимателя нарушением условий договорных обязательств и вынес решение о возврате активов коммунального рынка в государственную собственность", - сказал помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.





