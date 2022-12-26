Коммунальные услуги в Казахстане могут подорожать

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В Казахстане появились предпосылки для повышения цен на коммунальные услуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

До сих пор тарифы на коммунальные услуги в РК не показывали значительного роста. Так, к примеру, при годовой инфляции в 19,6% и росте цен на платные услуги в целом на 14,1%, тарифы на газоснабжение в годовой динамике вообще не изменились, отопление подорожало на 1,1%, холодная вода — на 1,2%, канализация — на 2,9%, электроэнергия — на 8,1%.

В то же время в перспективе рост тарифов в коммунальном сегменте неизбежен с учётом как износа инженерной инфраструктуры в РК, что требует значительных инвестиций, так и в целом общего зашкаливающего уровня инфляции, причём последний фактор в текущем году отмечается во всём мире, пишет finprom.kz.

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В структуре тарифов наблюдаются как регулируемые факторы влияния, так и нерегулируемые, и если регулируемые факторы ещё подлежат контролю со стороны уполномоченных органов, то нерегулируемые окажут своё влияние независимо от предпринимаемых мер.

Среди нерегулируемых факторов заметную роль играет удорожание всех логистических процессов. Из-за геополитического кризиса, последовавшего сразу за "коронакризисом" (который, к слову, тоже ещё не преодолён), прерваны многие маршруты поставок. В частности, нарушены поставки через Россию, что особенно серьёзно коснулось машин, спецтехники, оборудования, аппаратуры, инструментов, запчастей, расходников. Всю эту технику теперь приходится поставлять напрямую от производителей, причём не только из стран Европы, но зачастую и, к примеру, из Японии или Кореи, что ведёт к значительному удорожанию.

Сказывается и меняющаяся курсовая разница, причём не только тенге к доллару или евро, что актуально при взаимодействии с европейскими и американскими партнёрами, но и тенге к рублю, что ударило по компаниям, работающим с российскими поставщиками. Если, скажем, в ноябре "докоронакризисного" 2019 года евро стоил в среднем 428,9 тенге, доллар США — 387,7 тенге, а рубль - 6,1 тенге, то уже в январе текущего года евро достиг 471,9 тенге, доллар США — 463,8 тенге, а рубль - 7,6 тенге, то есть плюс 10%, плюс 19,6% и плюс 25,5% соответственно. Все импортные оборудование и техника для казахстанских компаний ожидаемо автоматически подскочили в цене.

Немалое негативное влияние оказывают и удорожание топливно-энергетических ресурсов и колоссальный рост цен на стройматериалы.

Для смягчения давления на семейный бюджет казахстанцев предпринимались и планируются в дальнейшем многочисленные меры поддержки от государства.