Коммунальные тарифы повышают для алматинцев с сентября

Жители Алматы с 1 сентября будут платить за электричество и отопление, воду и канализацию по другим расценкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Основаниями для изменения тарифов явились изменение стоимости стратегических товаров, изменение утверждённой инвестиционной программы, изменение среднемесячной номинальной заработной платы. А также получение на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг", – сказала руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асель Буденеева.

Повлияла на решение об изменении тарифов и то, что половина инженерных сетей находится в аварийном состоянии и старые трубы нужно срочно менять, объясняют чиновники.

В итоге для алматинцев тариф на канализацию повысится на 40%, на воду – на 22%. Отопление подорожает на 18% (у кого есть приборы учёта) и на 3,8% (у кого нет приборов учёта). Горожанам из числа социально уязвимых слоёв населения будут компенсировать коммунальные затраты. Такую помощь будут получать не менее 140 тысяч человек.