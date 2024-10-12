Коммунальные службы Астаны начали борьбу со снегом и наледью

В Астане выпал первый в этом сезоне снег. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улице образуется гололед. Для комфортного передвижения граждан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью и другими реагентами.

"Очистку от наледи на территории пяти районов столицы осуществляют порядка 600 единиц спецтехники и 2000 дорожных рабочих. Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь ведется очистка центральных улиц, маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", — сообщили в акимате.

Жителям и гостям столицы рекомендуют соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными.

Отметим, что по данным Казгидромета, 13 октября ночью и утром ожидается низовая метель, гололед и ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с. В столице из-за непогоды временно отменили некоторые пригородные маршруты автобусов.

В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.