"Коммуналка не давит": среди стран СНГ стоимость комуслуг в Казахстане самая низкая

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Стоимость основных комуслуг для большой двух-трёхкомнатной квартиры составляет порядка 11 процентов от заработной платы одного человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Согласно рейтингу Numbeo, стоимость основных услуг — электроэнергии, отопления, водоснабжения и прочих для квартиры площадью 85 квадратных метров (то есть средней двух-трёхкомнатной) обходится в Казахстане всего в 47 долларов США в месяц.

Для сравнения: в Беларуси показатель достигает 56,9 доллара в месяц, в России — сразу 131,8 доллара. Несколько ниже, чем в нашей стране показатели лишь в Узбекистане (36,8 доллара), а дороже всех среди рассматриваемых аналитиками рейтинга стран СНГ стандартный пакет коммунальных услуг обходится жителям Молдовы (сразу 132,3 доллара)

Впрочем, важнее всего для проживающих в любой стране граждан даже не столько сама стоимость "коммуналки", сколько давление этой суммы на кошелёк каждого человека. И по этому параметру показатели Казахстана — самые позитивные по СНГ. Так, месячная стоимость коммунальных услуг в расчёте на квартиру в 85 квадратных метров составляет в Казахстане всего 11,3 процента от одной "чистой" заработной платы (то есть зарплаты после отчисления налогов). К слову, отмечают аналитики, обычно в семье, занимающей двух-трёхкомнатную квартиру такой площади, зарабатывают двое, то есть средняя нагрузка на такой семейный бюджет, состоящий из двух зарплат, составит всего 5,7 процента.

Для сравнения: в самом "дешёвом" среди стран СНГ Узбекистане оплата коммунальных услуг "съедает" 13 процентов одной средней зарплаты, в соседней России — 15,5 процента, а в самой "дорогой" Молдове — сразу 32,8 процента.

Для справки: самая дорогая "коммуналка" среди всех 106 стран, рассматриваемых в рейтинге, зафиксирована в Эстонии — 255,4 доллара ежемесячно. Это 20,6 процента от средней "чистой" зарплаты по стране.

Отмечается, что на общем фоне роста цен стоимость жилищно-коммунальных услуг в Казахстане сократилась. Так, по итогам второго квартала 2022 года "коммуналка" в в стране подешевела на 0,3 процента в сравнении с предыдущим кварталом, а непосредственно регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) снизились в цене сразу на 0,5 процента.

Подобная динамика объясняется мораторием на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения, действовавшим в первом полугодии 2022 года.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК принял меры по сдерживанию цен и скорректировал тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года. За период действия моратория казахстанцы сэкономили порядка 3,2 миллиарда тенге.