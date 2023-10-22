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Коммерческие банки получат доступ к жилстройсбережениям

Вчера, 23:26
АВТОР
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АРРФР Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
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Фото: АРРФР

Банки второго уровня могут получить доступ к системе жилстройсбережений. Такое мнение высказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Курсив.

"Это возможно, если: первое – они (банки) будут участвовать в системе жилстройсбережений. Такое предложение мы внесли в правительство, чтобы право участвовать в системе жилстройсбережений, получать премии на депозиты со стороны государства было дано всем коммерческим банкам, а не только монопольно одному "Отбасы банку". Второе – если будут специальные программы. Вы помните, в рамках специальной программы 7-20-25 Национальным банком было предоставлено дешевое фондирование банкам под 7%", – сказала она журналистам.

Сегодня банки второго уровня получают 80% финансирования за счет привлечения депозитов от населения и компаний, по которым должны платить, ориентируясь на базовую ставку в 16%. Это цена "коротких" денег. Отсюда высокие ставки кредитования экономики. Если банки получат доступ к длинным деньгам, то и ставка кредитования, в основном на длительные по времени проекты, может быть снижена.

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