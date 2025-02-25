В рамках усиления общественного контроля за условиями службы солдат Министерство обороны Казахстана предоставило представителям Комитета солдатских матерей право на круглосуточное посещение всех воинских частей и сборных пунктов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Представители Комитета активно участвуют на всех этапах службы солдат — от призыва до демобилизации. Их присутствие помогает оперативно выявлять и решать возможные проблемы, связанные с бытом и морально-психологическим состоянием военнослужащих.

Для улучшения взаимодействия с гражданами Министерство обороны также разработало информационный сервис ARMIA.KZ. Этот цифровой ресурс предоставляет открытую и актуальную информацию о воинской службе, позволяя родителям и близким получать сведения о месте службы своих родственников, условиях их пребывания и контактных данных командиров.

Сервис оснащен встроенным искусственным интеллектом, обеспечивающим быстрый поиск информации и ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, в рамках программы "Береги жизнь" внедрены карта социальных рисков и методика точечной профилактики, направленные на предотвращение правонарушений и инцидентов на ранних стадиях. Особое внимание уделяется борьбе с лудоманией среди военнослужащих, что способствует созданию здоровой и безопасной атмосферы в воинских коллективах.