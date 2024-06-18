Комитет по регулированию игорного бизнеса создадут в Казахстане

При министерстве туризма и спорта РК создадут комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА".

"Реорганизовать комитет индустрии туризма министерства туризма и спорта РК путём выделения из его состава комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи", – отмечается в тексте документа.

Отмечается, что создание комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи позволит ему самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.