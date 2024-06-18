  • 18 Июня, 06:08
  • BAIGENEWS

Комитет по регулированию игорного бизнеса создадут в Казахстане

Сегодня, 04:45
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:45
Сегодня, 04:45
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

При министерстве туризма и спорта РК создадут комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА".

"Реорганизовать комитет индустрии туризма министерства туризма и спорта РК путём выделения из его состава комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи", – отмечается в тексте документа. 

Отмечается, что создание комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи позволит ему самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

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