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Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи появится в Казахстане

Сегодня, 10:23
АВТОР
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Freepik Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: Freepik

Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан".

"Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в тексте.

Новый Комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня 2024 года.

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