Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи появится в Казахстане

Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан".

"Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в тексте.

Новый Комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня 2024 года.