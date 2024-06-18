Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи появится в Казахстане
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
71Фото: Freepik
Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан".
"Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в тексте.
Новый Комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня 2024 года.
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