Комитет науки возглавил бывший ректор Astana IT University

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Дархан Ахмед-Заки назначен председателем Комитета науки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен на должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК", - говорится в сообщении.

Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский Государственный Университет имени аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет имени К. Сатпаева.

Трудовую деятельность он начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже, Алматы.

В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл" в Жанаозене.

В 2004-2012 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой "Информатики" механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби.

В 2012-2013 годах — декан механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби.

В 2013-2016 годах — проректор по учебной работе КазНУ имени аль-Фараби.

В 2016-2017 годах — директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

В 2017-2020 годах — президент Университета международного бизнеса.

С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность ректора Astana IT University.