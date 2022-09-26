open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Комитет гражданской авиации обсуждает расширение сотрудничества Казахстана с ЕС
КГА Сегодня, 11:42
192
Фото: КГА

Комитет гражданской авиации обсуждает расширение сотрудничества Казахстана с ЕС

23 сентября 2022 года состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с временным поверенным в делах Представительства европейского союза в Казахстане Йоханнесом Бауром, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал КГА.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза в области гражданской авиации, такие как продолжение интеграционных процессов, увеличение количества рейсов и расширение географии полетов.

Так, в настоящее время регулярные международные полеты из Республики Казахстан в страны Европейского Союза выполняются в шесть стран ЕС (Нидерланды, Германия, Польша, Италия, Греция и Великобритания) по восьми маршрутам с частотой 28 рейсов в неделю.

Вместе с тем, делегация Европейского союза пригласила авиационные власти Казахстана принять участие в планируемом весной 2023 года Казахстанско-Европейском экономическом бизнес форуме, где будут обсуждаться вопросы развития гражданской авиации.

Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая пройдет в г. Монреаль (Канада) в период с 27 сентября по 7 октября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#КГА #авиарейсы
Журналист
Сегодня, 11:42
192
Поделитесь:
Наверх