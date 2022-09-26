Комитет гражданской авиации обсуждает расширение сотрудничества Казахстана с ЕС

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23 сентября 2022 года состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с временным поверенным в делах Представительства европейского союза в Казахстане Йоханнесом Бауром, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал КГА.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза в области гражданской авиации, такие как продолжение интеграционных процессов, увеличение количества рейсов и расширение географии полетов.

Так, в настоящее время регулярные международные полеты из Республики Казахстан в страны Европейского Союза выполняются в шесть стран ЕС (Нидерланды, Германия, Польша, Италия, Греция и Великобритания) по восьми маршрутам с частотой 28 рейсов в неделю.

Вместе с тем, делегация Европейского союза пригласила авиационные власти Казахстана принять участие в планируемом весной 2023 года Казахстанско-Европейском экономическом бизнес форуме, где будут обсуждаться вопросы развития гражданской авиации.

Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая пройдет в г. Монреаль (Канада) в период с 27 сентября по 7 октября 2022 года.