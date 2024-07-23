Комитет госдоходов информирует о фейковых уведомлениях

На сегодняшний день участились случаи фейковых извещений/уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах" направляемые на электронные адреса налогоплательщиков, передаёт BaigeNews.



КГД сообщает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в ИС КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.



ИС КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.



В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.



