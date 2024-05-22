Комиссию по вопросу выплаты компенсации пострадавшим фермерам создадут в Атырау

В Атырау создается комиссия по вопросу выплаты компенсации пострадавшим крестьянским хозяйствам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела Управления сельского хозяйства Атырауской области Азата Капанова, на сегодня из 4787 гектаров засеянных площадей 85 гектаров залито водой.

"В этом году по области запланировано засеять 10 825 гектаров. В зонах паводка 85 га уже засеянной площади оказалось под водой. Еще, затоплено 4000 гектаров земель, подготовленных для весенних полевых работ. Министерством сельского хозяйства опубликованы правила выплаты компенсации в пострадавших регионах.

В связи с этим, создаются комиссии в районах, где имеются пострадавшие хозяйства. Принимаются заявки по возмещению ущерба. На территории города Атырау в числе пострадавших сельскохозяйственных объектов имеются яблоневые сады, посевные площади", - рассказал Капанов.