Комиссию по вопросу выплаты компенсации пострадавшим фермерам создадут в Атырау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау создается комиссия по вопросу выплаты компенсации пострадавшим крестьянским хозяйствам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По словам исполняющего обязанности руководителя отдела Управления сельского хозяйства Атырауской области Азата Капанова, на сегодня из 4787 гектаров засеянных площадей 85 гектаров залито водой.
"В этом году по области запланировано засеять 10 825 гектаров. В зонах паводка 85 га уже засеянной площади оказалось под водой. Еще, затоплено 4000 гектаров земель, подготовленных для весенних полевых работ. Министерством сельского хозяйства опубликованы правила выплаты компенсации в пострадавших регионах.
В связи с этим, создаются комиссии в районах, где имеются пострадавшие хозяйства. Принимаются заявки по возмещению ущерба. На территории города Атырау в числе пострадавших сельскохозяйственных объектов имеются яблоневые сады, посевные площади", - рассказал Капанов.
От паводка пострадал ряд крестьянских хозяйств в Кзылкогинском, Махамбетском, Жылыойском, Индерском районах и городе Атырау. По Атырауской области более 500 га посевных площадей находятся в опасной зоне, они огорожены защитными дамбами. В одном только Махамбетском районе в зонах с риском подтопления расположены 7 растениеводческих и 19 животноводческих крестьянских хозяйств.
Самое читаемое
- Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане
- Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области
- Профессор скончался в Шымкенте при странных обстоятельствах
- Две статьи хотят исключить из Уголовного кодекса Казахстана
- Волнение родителей можно понять: Бектенов поручил проверить все детские лагеря