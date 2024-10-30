Комиссия сделала свои выводы ― в Минэнерго РК рассказали о причинах аварии котельной в Сарани

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о причинах аварии на новой центральной котельной в Сарани, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Саткалиев, по поручению премьер-министра был создан оперативный штаб, который с выездом на место принял решение об использовании резервной системы отопления. В течение буквально 2-3 дней был обеспечен перевод всех домов и объектов социально-бытового назначения на локальные котельные.

"Комиссия сделала свои выводы: при вводе в работу данной котельни были достаточно серьёзно нарушены технологические нормы и были вопросы, связанные с проектированием и вводом в эксплуатацию данной станции. Были также без согласования с МЭ проведены работы, связанные с переподключением домов к данной котельной, без проведения пусковых операций. В этой связи были приняты меры, в том числе и дисциплинарного характера, к руководству данного города по итогам рассмотрения данной ситуации", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, центральная котельная в Сарани, которая была введена в эксплуатацию в прошлом месяце спустя 12 лет после начала строительства, не прошла первое испытание холодом. Она должна была заработать в наступившем отопительном сезоне. Однако весь моногород с 50-тысячным населением был переподключён к локальным теплоисточникам, которые до строительства центральной котельной отапливали дома жителей Сарани.