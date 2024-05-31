Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства ещё 235 млрд тенге

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 миллиардов тенге, из них 230 миллиардов тенге в денежном выражении будут перечислены на счёт министерства финансов.

Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.

Наряду с этим, комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретённых активов", соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 миллиардов тенге.

Реинвестирование средств в экономику страны является одной из мер по возврату активов, предусмотренной Законом РК "О возврате государству незаконно приобретённых активов".

С начала года на основании решений комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 миллиардов тенге, в том числе денежные средства, 13 тысяч гектаров земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.