Комиссия не поддержала введение трёх новых ведомственных наград в Казахстане

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На заседании заслушаны отчёты министра культуры и информации и акима Шымкента.

Рассмотрены вопросы совершенствования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих систему ведомственных наград, применение и использование государственных символов.

Республиканская комиссия не поддержала предложение ряда государственных органов по введению трёх новых ведомственных наград.

"По ведомственным наградам надо навести порядок. Во-первых, нет необходимости увеличения видов ведомственных наград, нужна их оптимизация на основе тщательного анализа. Во-вторых, нужно установить для каждого госоргана количественную квоту ведомственных наград. В-третьих, надо повысить личную ответственность первых руководителей центральных госорганов в сфере ведомственных наград", - сказал Госсоветник.

Ерлан Карин подчеркнул, что идёт работа по обеспечению госконтроля в сфере государственных, ведомственных и общественных наград. Соответствующие законодательные поправки находятся на рассмотрении парламента.

По итогам заседания Государственным советником дан ряд поручений по совершенствованию дальнейшей работы в сфере государственных символов, наград и геральдики.