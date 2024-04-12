Комиссии по подсчету ущерба уже работают в ряде областей РК
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В ряде областей Казахстана работают региональные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного в результате паводков. Об этом сообщили в правительстве страны, передает BaigeNews.kz.
Работа по поддержке регионов и минимизации последствий паводков ведется круглосуточно. В 8 регионах Казахстана продолжает действовать режим ЧС.
Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов. 67 населенных пунктов — без транспортного сообщения.
Формируются дополнительные группировки сил и техники. На помощь регионам со сложной ситуацией дислоцированы военнослужащие из южных регионов.
Параллельно в ряде областей работают региональные комиссии по подсчету нанесенного ущерба. После завершения работы соответствующих комиссий начнут выплачивать компенсацию на ремонт и строительство домов, отметил вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев.
Вопросы возмещения другого имущества и падежа скота пострадавшим от паводков решатся в ближайшее время.
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