На портале государственных закупок появилась информация о новом амбициозном проекте, стоимость которого составляет 19 701 000 тенге. Заказчиком выступает Управление по делам религий Алматинской области. Цель проекта - познакомить казахстанцев с яркими и знаковыми личностями из истории Казахстана, включая героев, представителей интеллигенции и других выдающихся деятелей.

Проект предполагает создание не менее 10 анимационных комиксов на казахском и русском языках, каждый из которых будет включать минимум 15 страниц. Комиксы будут доступны как в печатном, так и в электронном формате, а тираж каждого составит не менее 1000 экземпляров. Кроме того, предусмотрено создание специального ограниченного тиража - минимум 100 экземпляров отдельного варианта каждого комикса.

Особенность проекта - акцент на традиционных ценностях, а также на таких важных темах, как борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом. Через эту инициативу организаторы стремятся развить патриотизм, воспитать любовь к Родине и пробудить интерес к казахскому фольклору и истории.

После утверждения сценариев, проект также включает создание 10 видеокомиксов, что расширит возможности восприятия материала. Работы по проекту должны быть завершены до 15 декабря 2025 года.