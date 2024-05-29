Комиксы о полицейских начали выпускать в Казахстане

Комиксы о работе полицейских выпустила Алматинская академия МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

В них освещаются ключевые аспекты службы в полиции, борьба с преступностью. Комиксы позволяют узнать о тонкостях и особенностях службы в полиции.

"Это новая форма информационного воздействия. Главные герои комиксов – опытные полицейские, пример для всех граждан, их отвага и профессионализм служат вдохновением для молодых кадетов и всех желающих вступить на службу в полицию. Благодаря такому нетрадиционному подходу к информационному просветлению мы надеемся способствовать пониманию и поддержке обществом правоохранительных органов, а также привлечению новых талантливых кадров в ряды полиции", – поделился заместитель начальника Алматинской академии МВД РК имени М.Есбулатова Ержан Бимолданов.

Алматинская академия МВД планирует регулярно выпускать комиксы – каждый раз с новым сюжетом, советами и рекомендациями по действиям в сложных ситуациях.