В период с 11 по 14 марта МВД Республики Казахстан провело республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", в ходе которого было выявлено около 10 тыс нарушителей миграционного законодательства. В результате операции были обнаружены 4,5 тыс иностранных граждан с нарушением сроков пребывания, а также 2,5 тыс нелегальных работников, среди которых 60 — нелегальных таксистов, передает BaigeNews.kz.

Судами уже было выдворено 1240 иностранных граждан, им всем закрыт въезд в Казахстан на срок пять лет. Среди нарушителей выявлены граждане не только из стран ближнего зарубежья, но и из более далеких стран, таких как Бангладеш, Египет, Италия, Нигерия и Мадагаскар.

"Особое внимание уделено выявлению нелегалов, которые использовали схемы фиктивной регистрации. Одним из таких случаев является комендант одного из столичных университетов, которая за деньги оформила 56 трудовым мигрантам разрешение на временное проживание под видом студентов", — сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

Кроме того, в ходе операции было задержано 20 иностранных граждан, находящихся в розыске. За нарушения в сфере миграции привлечены к ответственности 2200 принимающих лиц, оштрафованных на сумму свыше 12 млн тенге. Работодатели, нанявшие нелегальных мигрантов, также понесли ответственность: 500 работодателей были оштрафованы на 33 млн тенге.

Ведется расследование по нескольким уголовным делам, в том числе по статье "Организация незаконной миграции", в отношении граждан Казахстана, которые занимались незаконной легализацией пребывания иностранных граждан.

МВД призывает всех граждан и иностранных граждан соблюдать законы и правила миграции, напоминая, что государство не взимает плату за услуги, такие как уведомление о пребывании иностранцев, оформление ИИН, регистрация и оформление РВП.